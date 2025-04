SDM millionnaire, voici comment il est devenu riche

À l’occasion de sa dernière interview, SDM a confié comment il est devenu riche en répondant aux questions du Youtubeur Loïc Bourget sur sa fortune dans la vidéo concept « J’ai demandé aux MILLIONNAIRES de PARIS : comment êtes-vous devenu RICHE ?« .

Suivi par plus de 200 000 internautes, Loïc Bourget est allé la découverte du business caché des millionnaires parisiens dans un documentaire exclusif d’une dizaine de minutes et il a notamment rencontré le rappeur SDM qui s’est exprimé sincèrement sur sa richesse. Après ses débuts dans le rap en 2021 avec le succès de l’album « Ocho » et sa signature sur le label du 92i, SDM a enchainé avec « Liens du 100 » en 2022 et l’album « A la vie, à la mort » en 2024 tout ayant plusieurs tubes à son actif comme « Bolide Allemand » ou encore « Dolce Camara » en compagnie de Booba. Fort de sa réussite, l’artiste révélé par Booba a fait avec la musique et s’est expliqué sur le secret de ce qu’il a bâti ses dernières années.

SDM se donne à 100% pour sa musique et a toujours cru en sa réussite !

« Je fais de la musique à 100% dans le sens où je n’aime pas trop mettre en lumière ce que je fais à côté tu vois. En vrai, si j’ai un conseil à vous donner, c’est juste croire en soi. », explique SDM face aux questions de Loïc Bourget sur le fait de s’être consacré entièrement à sa carrière musicale. « Déjà avant de commencer des business, il n’y a pas forcément besoin d’argent juste y aller avec de l’envie et de l’amour. Surtout de l’amour, c’est important. Surtout croire en vous, jusqu’au bout. Quitte à se brûler les mains, il faut de tout pour faire un monde. », décrit ensuite le rappeur qui affirme qu’il a toujours cru en sa réussite, ce qui lui a sans doute permis d’atteindre les sommets et de réaliser ses rêves.

SDM a ensuite conclu sur sa carrière, « J’ai eu de la chance de vivre de ma passion (…) ce n’est pas offert à tout le monde donc sur ça je ne saurais pas en dire une bonne (…) si ton truc est puissant, si ton truc est costaud, si ton truc tape à la bonne porte ça devrait le faire. ».