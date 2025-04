The Game ne mâche pas ses mots pour clasher Kanye West, « Va te faire… »

Kanye West s’est encore attiré les foudres d’un autre rappeur, cette fois-ci c’est au tour de The Game de se prendre de manière virulente au mari de Bianca Censori et va au clash.

Nouvelle rupture musicale pour Kanye West. Autrefois proche de The Game, Ye est désormais en conflit avec celui-ci après l’avoir accusé de trahison suite à son soutien au rappeur canadien Top 5, il a décidé de répliquer de façon violente sur les réseaux.

The Game clash méchamment Kanye West

Alors que le nouvel opus de The Game devait être produit par Kanye West ce dernier l’a traité de traitre et la riposte n’a pas tardé. « Pourquoi Game, à qui j’ai offert 2 Maybach, envoie de la force à Top 5 qui a menacé de me tuer ? J’imagine que je ne vais finalement pas être producteur exécutif de cet album » a lancé Ye suite à la connexion entre The Game et Top 5 un ennemi de Kanye West.

À la différence d’autres personnalités face aux propos souvent choquants de Kanye West, The Game a fait le choix de lui répondre directement pour lui dire qu’il peut récupérer ses cadeaux et qu’il l’attend à Los Angeles, « Va te faire mettre toi et tes Maybach. Je serai de retour à LA la semaine prochaine, viens les chercher toi-même. Je ne t’ai jamais rien demandé et quand tu m’as donné les voitures ». Jayceon Terrell Taylor de son vrai nom a ensuite poursuivi en rappelant Ye qu’il a son numéro de téléphone pour l’appeler et en discuter comme un homme, « Tu m’as dit des trucs du genre ‘tu n’auras plus jamais à t’inquiéter de rien pour le reste de ta vie, je te suis redevable pour être le seul né*ro solide de l’industrie’. Tu as mon N° mais tu ne m’as jamais appelé comme un homme pour aborder la situation que tu m’as demandé de régler. S*****. Personne sur terre n’est plus bizarre que ce né*ro de l’industrie. ».

Visiblement très énervé contre Kanye West, The Game a continué sur sa lancée avec une nouvelle prise de parole contre son rival sur X sur son embrouille avec Top 5 en assurant qu’il a tout fait pour résoudre leur différend mais que Ye l’a esquivé, « tu m’as demandé si je connaissais Top 5, je t’ai dit oui. Tu m’as dit qu’il te menaçait, je t’ai demandé si tu voulais que j’aille lui parler, tu as encore dit oui. Je suis allé lui parler, je lui ai dit de laisser tomber. Par respect pour moi, il a accepté. Je t’ai envoyé un message pour te dire que c’était bon, et tu avais changé ton numéro. ».

Kanye West n’a pas réagi aux attaques de The Game mais les deux rappeurs ne devraient pas manquer de régler des comptes.