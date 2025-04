Torrent9 sanctionné, les nouvelles adresses en avril 2025 bloquées

Comme Oxtorrent, Cpasbien ou Monstream, Torrent9 a encore disparu, le tribunal judiciaire de Paris a publié une ordonnance le 10 avril dernier pour faire bloquer les adresses de la plateforme de partage de fichiers Torrents auprès des FAI français.

La plateforme risque de devoir mettre fin à ses activités illicites, ses récentes extensions en .icu, .com, .ceo, .gd, .men, .ninja, .lol ou encore .blog sont toutes inaccessibles depuis une connexion internent en France, suite à la requête des autorités françaises auprès de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom pour bloquer l’accès à la plateforme depuis ses différents noms de domaine.

L’ALPA fait disparaitre la nouvelle adresse de Torrent9 !

« Bonjour, Merci de la prise en compte des ordonnances. Conformément aux dispositions des ordonnances, nous vous adressons le ou les chemins d’accès qui ont été détectés depuis. Les domaines non déréférencés sont également inclus dans le tableau joint en rouge. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués » décrit l’ordonnance de l’ALPA, le service de protection de la création audiovisuelle. L’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle lutte activement ces derniers mois contre le piratage des œuvres multimédias protégées par le droit d’auteur avec le blocage chaque semaine d’une dizaine de sites aux activités illégales comme Torrent9.

Torrent9 fonctionne comme un annuaire de liens permettant d’accéder à une vaste bibliothèque de contenus numériques (films, séries, musiques, jeux vidéo, logiciels, ebooks, etc) par l’intermédiaire du protocole peer-to-peer (P2P), ce qui signifie que les fichiers sont partagés directement entre utilisateurs via des logiciels comme uTorrent ou BitTorrent, sans inscription nécessaire, ni le payant d’un abonnement sauf que la grande majorité des fichiers proposés sont protégés par des droits d’auteur et leur téléchargement ou partage sans autorisation est illégal en France. Les utilisateurs s’exposent ainsi à des risques juridiques.

Habituée à refaire surface avec une nouvelle extension pour contourner le blocage des FAI, Torrent9 n’a pas réapparu avec un autre URL au 15 avril 2025.