Booba dégomme le niveau actuel de Ninho et respecte La Fouine

La sortie du nouvel album de La Fouine n’a pas échappé à Booba qui a tenu à commenter le choix de produire un album après sa longue absence musicale et de collaborer avec Ninho en déplorant le niveau de rap actuel de ce dernier.

« État des lieux » fait un carton, une grande première pour Laouni avec le streaming !

Après ses deux dates de concerts à Bercy, La Fouine a annoncé la semaine précédente la parution surprise d’un nouvel album nommé « État des lieux« . Un projet de 17 titres avec plusieurs invités, Genezio sur le titre « Quand je reviendrai », Nessbeal pour le morceau « CR7 », Merveille sur le single « Refaire le monde », KLN pour « Mektoub » et enfin Ninho sur « État des lieux » part.1 & part.2« . Cette connexion a interpellé Booba qui a visionné le clip puis donner son avis sur leur featuring.

La Fouine fait un carton avec le clip « État des lieux part. 1&2 » sur lequel est présent Ninho, la vidéo cumule 2,6 millions de vues sur YouTube en 4 jours et se place N°2 des Tendances Musique France. Le duo explose également le compteur sur Spotify avec 875 000 streams en 4 jours pour « État des lieux 1 » et 409 écoutes sur la même période pour « État des lieux 2 ». La première partie de la collaboration avec Ninho est entrée Top 25 des titres les plus écoutés en France sur l’application de streaming et c’est une première dans la carrière de La Fouine sauf que les deux rappeurs n’ont pas vraiment convaincu Booba.

La réaction de Booba au featuring entre Ninho et La Fouine !

Dans une story Instagram, Booba a partagé une capture d’écran du clip « État des lieux part. 1&2 » afin d’adresser un message aux deux rappeurs.« Ninho en écoutant ton niveau actuel, ça devient évident que « Mal Luné » écrivaient pour toi« , a écrit B2O à l’encontre de Ninho qu’il accuse de ne plus avoir le niveau de ses débuts dans le rap et que cela est causé par sa séparation avec son ancien label indépendant Mal Luné Music fondé par DJ Quick qu’il a quitté en 2021.

Booba s’est ensuite adressé à La Fouine pour lequel il a du respect pour avoir son retour après son absence, mais le traite de comédien et d’avoir perçu une avance de sa maison de disque pour la production de son nouvel album, « Bien vu le come back, t’es un vrai comédien, mais je respecte l’audace et la détermination. Cependant, tu vas rien bicrave mais t’es touché l’avance bravo ».