Lartiste incarne un super-héros au cinéma avec Samy Naceri

Le rappeur Lartiste devient un super-héros au Maroc pour son premier rôle au cinéma. Il incarne le héros du film “ATOMAN” disponible au Maroc le 23 avril avec Samy Naceri. La bande-annonce du film vient d’être dévoilée.

« Il cherche son passé, ce qui va changer l’avenir. La quête d’Hakim Imlil commence ici ! », découvrez la bande-annonce officielle d’ATOMAN, le premier film de super-héros Marocain 🇲🇦

En parallèle de sa carrière dans le rap, Lartiste a décidé se lancer dans le cinéma avec sa première interprétation dans le film de super-héros, ATOMAN. Après son retour dans les bacs en début d’année avec le projet de 7 titres, Soledad saison 1 et un featuring avec Maes, l’interprète du tube « Chocolat » a surpris ses fans avec les premières images du film ATOMAN dans lequel il a décroché le rôle principal sur super-héros.

Le long métrage sera diffusé à partir du 23 avril 2025 dans les salles de cinéma marocaines, pour le moment le film n’est pas encore annoncé en France. Il raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Kamal interprété par Lartiste qui détient des pouvoirs extraordinaires grâce à son héritage. Après Booba dans la série Ourika, Fianso et Kaaris le septième attire de plus en plus de rappeurs français.