Netflix : une augmentation des tarifs va impacter les abonnés

La hausse des abonnements Netflix n’est pas encore effective, mais malheureusement pour les utilisateurs de la célèbre plateforme de streaming cela va bientôt comme vient de l’acter le ministre français de l’Économie et des Finances. Sur BFM TV, il a confirmé que les prix des abonnements devraient augmenter.

Les amateurs de films, séries ou encore documentaires en streaming vont encore devoir débourser une somme plus importante pour pouvoir visionner du contenu, car le gouvernement français prépare une hausse qui va impacter les abonnés de la plateforme américaine dédiée au service de vidéo à la demande, Netflix. Même si cette nouvelle hausse n’est pas vraiment une surprise, cela va affecter les utilisateurs.

Bien que Netflix ait récemment augmenté ses tarifs dans plusieurs pays, la France est toutefois encore épargnée pour l’instant, mais la donne risque de changer l’augmentation des droits de douane misent en place par Donald Trump. En réponse, l’Union européenne envisage d’instaurer des droits de douane aux services numériques américains comme les plateformes de streaming, une répercussion directe sur le prix des offres d’abonnements de Netflix en France en dans toute l’Europe. Une supposition qu’Éric Lombard, l’actuel ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a validé.

« C’est tout à fait possible (…). Un droit de douane, la guerre tarifaire que mène Donald Trump, c’est augmenter les prix des biens et services (…) quels que soient les secteurs ciblés, ça augmentera les prix de ces biens et services » a déclaré Éric Lombard.