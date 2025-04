Où suivre en streaming gratuit Real Madrid – Arsenal sans l’IPTV ?

L’utilisation de l’IPTV pour suivre streaming gratuit Real Madrid vs Arsenal est interdite, mais il est possible de le suivre en streaming avec MyCanal ou sans la souscription à un abonnement payant dans certains pays européens qui diffusent la Ligue des champions gratuitement.

Pour suivre gratuitement en streaming le match Real Madrid – Arsenal en France, un abonnement à Canal Plus est indispensable, car la rencontre est diffusée en exclusivité sur Canal+ à partir de 21h ce mercredi 16 avril 2025. Il existe des alternatives légales gratuites en Europe, dans certains pays européens, des chaînes publiques diffusent des matchs de Ligue des champions gratuitement. En Suisse, il y a RTS 2, Blue Sport 1 et RTS Sports. En Belgique, ce sont les chaines Club RTL, VTM 2 et Pickx+ Sports 2. En Allemagne, la chaine télévisée ZDF diffuse certains matchs européens. Il y a aussi ServusTV en Autriche), et MatchTV en Russie. Au Mexique, Caliente.tv propose également la diffusion des matchs de football. Pour y accéder, il suffit d’installer un VPN et de vous connecter sur un serveur du pays souhaité.

Attention : Les sites promettant un streaming gratuit non officiel sont souvent illégaux, risqués pour la sécurité de vos données et exposent à des poursuites, il est donc primordial de privilégier les plateformes officielles ou les chaînes publiques étrangères comme celles citées ci-dessus accessibles via VPN.