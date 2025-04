Pourquoi Spotify ne fonctionne pas ? Le service de streaming réagit

Spotify, la célèbre plateforme de streaming Suédois aux millions d’utilisateurs dans le monde entier est actuellement indisponible, les utilisateurs ont réagi en masse suite à l’impossibilité d’accéder à leurs comptes. Le service de streaming vient de publier un communiqué pour annoncer que l’application est touchée par une panne mondiale.

Les utilisateurs ont pu constater avec agacement qu’ils ne pouvaient plus accéder à l’écoute de leur musique sur Spotify ce mercredi après-midi. Rapidement, des milliers d’internautes se sont indignés sur le réseau social X face à ce problème, « Spotify » s’est retrouvé N°1 des tendances dans le Top Tweet et le fournisseur suédois de services multimédias a informé que l’application face aux remarques des utilisateurs.

« Nous sommes présentement conscients de certains problèmes et nous les vérifions » a tweeté Spotify Status vers 15h pour confirmer que l’équipe de la plateforme de streaming a connaissance du problème technique et travaille dessus pour le résoudre. Cette panne mondiale affiche le message « Une erreur s’est produite. Vérifiez votre connexion Internet et réessayez. », même si vous êtes bien connecté à Internent et que votre appareil fonctionne correctement. Sur les réseaux, des milliers de tweets s’agacent de ce problème technique et déplorent ne pas pouvoir écouter leurs chansons préférées, même si le problème ne semble pas toucher tous les utilisateurs, car certains ont toujours accès à la plateforme.

🎧 ALERTE INFO – Spotify est victime d’une panne mondiale. (Downdetector) pic.twitter.com/yxUNDOR91D — Mediavenir (@Mediavenir) April 16, 2025

who’s come on to twitter to see if spotify is down? pic.twitter.com/BFQ0udplqX — Cancelcloud (@cancelcloud) April 16, 2025

Heureusement Twitter est la pour m’informer que Spotify est down, je commençai déjà à gifler mon téléphone — Jo (@Mobhood95) April 16, 2025