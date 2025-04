Usher et Aya Nakamura, c’est validé en vidéo

La renommée internationale d’Aya Nakamura n’est plus à prouver, plusieurs stars l’ont déjà validé et cela est également le cas d’Usher lors de son concert à Bercy.

Les fans français d’Usher peuvent retrouver leur idole sur la scène de l’Accor Arena de Paris ce 15 et 16 avril 2025 pour le découvrir, interpréter ses plus grands hits tels que « Yeah », « My Boo » ainsi que « Love In This Club ». Lors de la première des deux dates ce mardi soir, une séquence du spectacle est devenue virale sur les réseaux car le célèbre chanteur de RnB a diffusé pendant son show l’un des plus grands tubes d’Aya Nakamura pour s’ambiancer avec le public parisien.

Avec plus de 8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et son statut de chanteuse française la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura ne laisse pas indifférentes les américains comme vient de le prouver le chanteur de RnB, Usher qui lui a adressé une petite dédicace pendant son concert à l’Accor Arena et il a fait le bonheur du public présent. Pendant son show, Usher n’a pas déçu les spectateurs est à assurer le spectacle pendant tout le concert et a enflammé le public avec une entrée retentissante. À son arrivée dans la salle, il a salué des nombreuses personnes sur le morceau « Djadja » d’Aya Nakamura, et s’est même à danser sur la musique de la chanteuse française avant de poursuivre sa gestuelle sur le titre « Pookie ».

La vidéo a suscité les réactions d’Aya Nakamura qui rêvent désormais d’une collaboration inédite entre la chanteuse et Usher, « LA REINE DE FRANCE. On veut un feat Usher x Aya Nakamura », « Aya x Usher J’ai tellement la vision purée », « Venez encore ici dire qu’elle est pas légitime pour quoi que ce soit » peut-lire dans les commentaires sur le réseau social X.