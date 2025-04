VolkaStream, l’adresse du site de streaming au 16 avril 2025

Comme son concurrent, Volkastream est un site de streaming sportif gratuit très populaire sur Internet et permet par exemple de suivre les matchs de Ligue des champions comme c’est le cas des quarts de finale entre l’Inter et le Bayern Munich ou le Real Madrid et Arsenal, mais son nom de domaine est soumis à des nombreux changements en raison du caractère illicite de la plateforme.

Volkastream offre la possibilité aux internautes de regarder en direct des grands événements sportifs, notamment le football. La plateforme est appréciée pour son interface claire et son accès simple, sans avoir la contrainte de créer un compte ou de s’identifier, ni de télécharger un logiciel. Le site recense les principales chaînes sportives les plus connes comme DAZN, beIN Sports, Canal+, RMC Sport, Eurosport et même plusieurs chaines étrangères. L’utilisation d’un VPN est recommandée afin de garantir votre anonymat pour accéder à l’URL et de contourner un éventuel blocage des FAI français.

Mise en garde importante avant l’utilisation de Volkastream : le site diffuse des contenus sans droits officiels, ce qui est illégale et répréhensible par la loi, l’utilisateur s’expose à des risques juridiques, l’accès à ce type de plateforme est formellement interdit en France.

Au 16 avril 2025, VolkaStream est toujours actif, la nouvelle adresse officielle de pour y accéder oohquelbut.ru. L’accès à oohquelbut.ru peut-être bloqué en France par les fournisseurs d’accès d’Internet par les autorités, mais avec, il est possible de passer outre avec un VPN en simulant une connexion depuis un serveur à l’étranger.

L’accès au contenu du site se fait sans limitation, aucun téléchargement ni inscription n’est requis, il suffit de choisir le sport ou bien la compétition puis de cliquer sur « Direct » du lien du match de football souhaité pour lancer le streaming.