« Le vieux chauve », le gros tacle de Didi b à Booba qui répond

Le clash est relancé entre Didi b et Booba, les hostilités ont repris entre les deux rappeurs et ils ont eu des échanges tendus dans des nouvelles provocations sur les réseaux et en musique.

Alors que Didi B avait signé label 92i Africa de Booba suite à un désaccord entre eux, leur collaboration a pris fin de manière virulente. Après avoir rejoint le label de B2O, le rappeur ivoirien devait enregistrer un featuring avec son mentor, mais suite à un différend sur ses choix artistiques, un clash a éclaté et leur connexion n’a pas eu lieu. Le conflit devrait se régler devant la justice, car Booba poursuit l’ancien artiste du 92i Africa pour violation de ses droits suite des titres parus sans son label avec qui il avait signé un contrat et il n’a pas respecté ses engagements.

Il y a quelques jours, des rumeurs d’une réconciliation ont circulé, mais cela n’a pas duré. « Pas de réconciliation possible. Pour quoi faire ? Un tour de Clio Maybach Turbo ? Juste, on lui a mis une petite amende pour le non-respect de ses engagements. Ça ne fera pas grand-chose vu qu’on ne touche pas sur les streams en indé mais bon, c’est plus par principe. », a répondu Booba pour rétablir la vérité avant de se faire clasher par Didi B avec la parution de son nouvel album « Diyilem & Bazarhoff : Genius ».

Didi B a adressé une grosse pique de à Booba, « Le vieux chauve n’a pas de single d’or aux states, malgré tous ses featurings. » et « Le rappeur aux petits pieds ne fait que me follow » pour se moquer du boss du 92i sur le fait qu’il n’a pas réussi à percer aux États-Unis. « Il avait promis un album du niveau de Nero Némésis, finalement, on a eu droit à un album Zéro Némésis. », a répliqué Booba sur le fait que Didi B avait promis un album au même niveau que « Nero Némésis » avant d’ajouter dans un tweet concernant le rappeur ivoirin, « Lui, il a surtout zero single d’or en France avec 800 featurings cet enfant de ragondin ».

Didi B ne semble pas prêt de se démonter contre Booba et les tensions entre eux sont toujours aussi vives.