Manchester United – Lyon : où suivre le match en streaming gratuit ?

Est-il possible de suivre le match entre Manchester United et Lyon en streaming gratuit sans l’IPTV ? La rencontre de ce quart de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l’Olympique Lyonnais, ce jeudi 17 avril 2025 à partir 21h, est diffusé en France en exclusivité sur Canal+, en streaming sur la plateforme MyCanal mais aucun offre gratuite ne propose la retransmission de la rencontre en France.

Après la qualification du PSG en demi-finale de la Champions League face à Aston Villa, l’Olympique va également essayer de se retrouver en demi-finale d’une coupe européenne avec ce quart de finale retour contre Manchester United en Europa League. Au match aller, les deux équipes ont terminé la rencontre sur un match nul 2-2 et tout reste à faire ce soir à Old Trafford, les Lyonnais ont encore un espoir de se qualifier en cas de victoire ou lors de la séance des tirs au but si aucune équipe n’a pris l’avantage avant la fin du temps réglementaire et les prolongations.

Il n’existe pas de diffusion gratuite légale en streaming pour ce match en France. Pour suivre la rencontre gratuitement, vous pouvez toutefois découvrir la rencontre en streaming gratuit à l’étranger, l’utilisation d’un VPN peut permettre d’accéder à votre service habituel de streaming légal, sous réserve des restrictions géographiques. L’accès aux chaînes étrangères comme RTS ou Club RTL via VPN permet de suivre des matchs des différentes coupes d’europe des clubs. GlobTV propose aussi le streaming gratuit de certains matchs, dont Manchester United – Lyon, sous réserve de disponibilité, sauf que la légalité de ce type de plateforme n’est pas garantie.

🚨🇪🇺 GOAL | Manchester United 5-4 Lyon | Harry Maguire HARRY MAGUIRE SENDS MANCHESTER UNITED INTO THE SEMI FINALS OF THE EUROPA LEAGUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/C7eAdYGDhp — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 17, 2025

L'OL ÉGALISE À OLD TRAFFORD !!! ⚡️ 4-4 AU SCORE CUMULÉ, LES LYONNAIS PEUVENT LE FAIRE ! 🦁#MUFCOL| #UEL pic.twitter.com/PJF6I538OY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025