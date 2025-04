Tirexo : La nouvelle adresse de mise à jour en avril 2025

Tirexo, bientôt la fin ? Ou un retour avec une nouvelle adresse ?

Nouvelle salve de sanction des autorités françaises contre les sites de téléchargement illicites de 17 avril 2025 ! Dans une nouvelle ordonnance. Des plateformes de téléchargement non conforme au droit d’auteur viennent d’être sanctionnées par les autorités. Les derniers noms de domaine de Zone-Telechargement, Zone Annuaire, Wawacity, Tirexo et Extreme-Donw se sont bloqués depuis la France et sont exclus du référencement du moteur de recherche Google.

Voici le message de l’ordonnance :

Le(s) nom(s) de domaine figurant dans le tableau en pièce jointe appartien(nen)t à un ou des site(s) jugé(s) structurellement contrefaisant(s) par le Tribunal judiciaire de Paris en application de l’article L-336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Aux termes des articles L-335-2 et suivants du même code, la contrefaçon (reproduction, représentation, mise à disposition d’œuvres protégées) constitue un délit, passible en France de 3 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. Conformément aux Ordonnances prononcées par le Tribunal Judiciaire de PARIS, nous vous adressons le ou les chemins d’accès qui ont été détecté(s) depuis en vue d’en obtenir de votre part le déréférencement. Pour une meilleure compréhension et afin de faciliter la prise en compte de ce(s) nouveau(x) chemin(s) d’accès, nous vous adressons un tableau récapitulatif des nouveaux noms de domaine à déréférencer.

En réaction, les administrateurs de Tirexo ont activé une nouvelle extension ce 17 avril 2025 pour la plateforme, celle en .beer.