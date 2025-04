Wawacity, encore une nouvelle adresse activée

L’adresse de Wawacity est encore inaccessible, la plateforme active une nouvelle adresse pour faire son retour rapide.

Wawacity est un site populaire de streaming et de téléchargement direct, lancé en 2005, qui permet d’accéder gratuitement à des films, séries, documentaires et autres contenus. Cependant, la grande majorité des fichiers proposés y sont illégaux car ils enfreignent le droit d’auteur. L’utilisation de plateformes comme Wawacity expose les internautes à des risques juridiques : en France, le téléchargement ou le streaming de contenus protégés sans autorisation est interdit et peut entraîner des poursuites, des amendes importantes, voire des peines de prison.

Pour contourner les blocages réguliers imposés par les autorités, Wawacity change fréquemment d’adresse ; la dernière en date à la date 17 avril 2025 est wawacity.beer. Malgré sa popularité, il est fortement recommandé d’utiliser des plateformes légales pour éviter tout risque et respecter la législation.