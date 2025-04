Zone téléchargement, la nouvelle adresse à la date du 17 avril 2025

Zone téléchargement refait encore surface avec une nouvelle adresse suite au nouveau blocage de l’ancien nom de domaine.

Comme Wawacity et Tirexo, Zone Téléchargement est un site très populaire pour le téléchargement gratuit de contenu multimédia. Bien qu’il ait été annoncé il y a quelques mois comme fermé à cause de poursuites judiciaires et de blocages par l’ARCOM, le site continue d’exister en changeant régulièrement d’adresse pour échapper aux restrictions. En avril 2025, la nouvelle URL est zone-telechargement.digital mais cette adresse vient d’être bloqué en France par certains fournisseurs d’accès, mais reste possible via un VPN localisé à l’étranger.

Zone Téléchargement fonctionne comme un annuaire de liens de téléchargement direct, mais son utilisation est illégale : télécharger ou partager des contenus protégés expose à des risques juridiques importants. De plus, de nombreux clones du site existent et peuvent contenir des programmes malveillants. Il est donc recommandé d’utiliser des plateformes légales pour éviter tout risque.

Après quelques heures d’inaccessibles en France ce 17 avril 2025, les administrateurs de Zone téléchargement ont répliqué à la dernière sanction des autorités avec la mise en place d’une nouvelle extension pour la plateforme qui est zone-telechargement.beer.