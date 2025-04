Booba affirme que Ninho n’a pas rempli le Stade de France

Nouvelle charge de Booba contre Ninho, qui prépare ses deux concerts au Stade de France prévus respectivement les 2 et 3 mai prochain. Selon B2O, N.I n’a pas réussi à remplir les deux dates comme il l’avait annoncé au mois de février 2024 au lancement de la vente des billets et Kopp tente de le prouver.

Il y a un peu plus d’un an, en début d’année 2024, Ninho a lancé les ventes des places pour une première date au Stade de France, face au succès de la programmation du concert et l’engouement du public, une seconde date a rapidement été programmée et elle a connu le même enthousiasme de la part des fans. Au final, les 80 000 places ont trouvé preneur en 6 heures. Cette réussite n’a pas convaincu Booba qui assure que les deux concerts ne sont pas sold-out et il continue d’attaquer Ninho.

Booba attaque encore Ninho et assure qu’il ne va pas durer

À lire aussi, article ne lien : « Le vieux chauve », le gros tacle de Didi b à Booba qui répond

Dernièrement, Booba a fustigé le niveau actuel de Ninho comme sur son featuring avec La Fouine, leur collaboration a pourtant réalisé un gros démarrage sur les plateformes de streaming. Laouni a battu son record de la meilleure entrée de sa carrière en streaming. Dans une récente interview dans l’émission CKO, le DUC a aussi assuré que la fin de la collaboration entre le label Mal Luné et N.I a été un tournant dans la carrière de ce dernier, sa musique a perdu de sa qualité, selon son opinion. « Depuis qu’il a quitté Mal Luné, pour moi, il est éteint« , a expliqué Booba dans cet entretien avant de poursuivre, « Tu regardes les 2 derniers albums, ce n’est pas Ninho. Au niveau des instrus, sans le savoir dans son équipe Mal Luné, il y a forcément une personne qui l’aiguillait dans le bon sens. ». L’auteur d’Ultra a conclu dans cette déclaration contre le JEFE sur ses deux derniers albums, « dans les deux derniers projets, il est horrible. ».

Cette semaine, Booba a repris les attaques contre Ninho sur son Stade de France. Celui-ci a lancé une opération publicitaire avec Burger King, il s’est associé à la célèbre chaine de fast-food pour créer le Jefe Burger dont le menu au prix de 60 euros offre une place à l’un des concerts du rappeur au Stade de France, ce coup marketing a énervé Booba qui dénonce le fait que les concerts ne sont pas sold-out au contraire de ce qui a été annoncé il y a un an lors de lancement de la vente des tickets. « Obligé de faire de fausses opés, places offertes, tirage au sort pour maquiller ton faux sold-out. C’est pour ça vous durez pas. », a déclaré Booba dans une story pour dégommer Ninho et cette stratégie promotionnelle.