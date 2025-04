Booba rigole de l’échec de Kylian Mbappé en Ligue des Champions

Les malheurs de Kylian Mbappé font le bonheur de Booba qui a enfoncé l’attaquant après l’élimination du Real Madrid de la Ligue des champions en quart de finale face à Arsenal, les Madrilènes n’ont pas réussi à remonter les 3 buts du match aller et pire encore, ils ont perdu le retour 1 but à 2. La presse espagnole cible Mbappé comme l’un des principaux protagonistes de cet échec et Booba ne l’a pas raté non plus.

Mbappé sefait démolir par la presse sportive et par Booba !

Cela fait plusieurs années que Booba n’hésite pas à s’en prendre à Mbappé que ce soit en musique, dans ses titres ou sur les réseaux et bien évidemment il n’a pas manqué l’occasion de le ridiculiser suite à la défaite contre Arsenal et l’élimination de Champions League alors que son ancien club, le Paris Saint-Germain s’est qualifié en demi-finale. Cette nouvelle désillusion pour l’ex-buteur Monégasque a amusé le rappeur français exilé à Miami, Mbappé avait notamment annoncé vouloir rejoindre l’été dernier le Real pour enfin gagner la Ligue des champions qu’il n’arrive pas à remporter ce prestigieux trophée depuis le début de sa carrière tout comme le Ballon D’Or.

Pire encore pour Kylian Mbappé, il n’a pas marqué aucun but lors de cette double confrontation contre Arsenal ni au tour précédent face à l’Atlético de Madrid, l’attaquant n’a pas réussi à être décisif lors de ces rencontres à élimination directe, il devra encore patienter jusqu’à la saison prochaine pour avoir une nouvelle chance d’enfin gagner la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Sur Instagram, Booba a réagi à cette contre-performance pour se moquer de Mbappé.

Il a posté une cpature d’écran d’une conversion privée d’une personne qui compare la carrière en club de Mbappé avec Ronaldo au même âge. Le Portugais avait déjà marqué 269 buts, obtenu 1 Ballon D’Or, 1 Ligue des champions et marqué 31 en Champions League à 27 ans, des statistiques impressionnantes que Mbappé est bien loin d’afficher aujourd’hui. « Et zéro meuf. Bizarre » commente ensuite Booba avec la statistique de Mbappé qui n’a pas marqué le moindre but, ni fait une seule passe décisive en phase à élimination directe de Ligue des champions cette saison.