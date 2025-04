Dystinct dévoile “Ya Baba” avec French Montana

Après la sortie de “BOSS” en featuring avec Werenoi, DYSTINCT dévoile “Ya Baba”, un morceau qui marque le début d’un nouveau chapitre musical. À ses côtés, French Montana, partenaire de choix pour un titre à la croisée des influences.

« Après avoir rencontré French Montana au Maroc et échangé quelques conversations, on s’est finalement retrouvés à Dubaï. En tant que deux personnes partageant des racines marocaines, le lien s’est fait naturellement. Ensemble, on a trouvé comment donner vie au morceau Ya Baba. » – DYSTINCT

Porté par le mantra “More money, more problems”, ce morceau explore la relation ambivalente à l’argent. Entre soif de réussite et revers de la célébrité, il en capture toute la complexité émotionnelle. Pour la première fois de sa carrière, French Montana signe un couplet en darija, marquant un tournant symbolique pour cet artiste jusqu’ici fidèle à l’anglais.

Tourné au Maroc, le clip de « Ya Baba » capture avec justesse le quotidien marocain, entre scènes de vie authentiques et richesse des détails dans l’esthétique. DYSTINCT y signe un hommage vibrant à ses racines, en donnant corps à ce qui l’a construit. Plus qu’un clip, « Ya Baba » devient un outil de transmission, un point de rencontre entre les cultures, et le témoignage d’un artiste qui s’adresse au monde tout en restant, comme beaucoup de Marocains de la diaspora, profondément attaché à l’Atlas.

Avec “Ya Baba”, DYSTINCT ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, marqué par une fusion assumée des langues et des influences musicales qui façonnent son identité.

Porté par des paroles en arabe et en anglais, des rythmes gnawa et des sonorités afro-beat, le morceau affirme une volonté claire : fédérer autour de la culture marocaine, la faire résonner bien au-delà de ses frontières. Une manière pour DYSTINCT d’annoncer une nouvelle ère, plus ambitieuse, plus personnelle et plus spectaculaire que jamais.