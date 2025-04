Gims s’affiche en train de braquer la SACEM

C’est l’artiste du moment en France, Gims occupe les premières places du Top Singles depuis le début d’année même s’il vient de se faire détrôner de la place de N°1 au classement des titres les plus écoutés sur Spotify France cette semaine par le trio Werenoi, Damso et Ninho avec « Triple V », l’ex-membre de la Sexion D’Assaut enchaine les succès ces derniers mois et va toucher le jackpot auprès de la SACEM.

N°1 en France et au sommet de sa carrière, Gims réclame son argent comme un braqueur !

« Spider », « Ciel », « Ninao », « Sois pas timide », « Diana », « Baby » ou encore « Carré OK » avec Soolking, plus rien ne stoppe Gims dans la production de tubes avec des nombreuses récompenses décrochées, des singles d’or, de platine et de diamant. L’interprète de Bella est entré cette semaine dans le classement des artistes les plus suivis au monde en streaming avec désormais plus de 17 millions d’auditeurs mensuels et des chiffres d’écoutes stratosphériques pour ses derniers morceaux sur Spotify ainsi qu’avec ses clips sur Youtube.

Gims est incontestablement le N°1 en France actuellement et cela va lui permettre toucher un gros chèque avec ses droits d’auteur comme il vient de l’afficher sur ses réseaux. En effet, dans une récente vidéo il s’est filmé en train de se rendre dans les locaux de la société de gestion des droits d’auteur française, la SACEM pour réclamer son argent avec beaucoup d’humour. « Où est l’argent ? », s’amuse-t-il a déclaré avant de s’entrainer face à un miroir à demander son chèque et de mettre dans la peau d’un braqueur.