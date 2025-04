Kaaris réagit aux propos racistes d’un proche de Nasdas contre un enfant

En marge de la sortie de son nouveau single nommé « Bambara boy » produit par Ybtz Beat, Kaaris s’est indigné de la dernière polémique concernant l’équipe de l’influenceur Nasdas, l’un de ses proches a fait scandale suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle il tient des propos racistes à l’encontre d’un enfant.

Après son énorme succès sur Snapchat avec plus de 9 millions d’abonnés, Nasdas a débarqué sur Twitch et connait la même popularité. L’influenceur se filme avec ses acolytes dans une villa sous la forme d’un concept d’émission de télé-réalité. Même si le programme rencontre une belle audience sur le service de streaming vidéo en direct, mais fait débat, car il multiplie les séquences choquantes comme dernièrement une femme mineure qui a affiché sa poitrine. La polémique a pris de l’ampleur au point que des internautes ont demandé le bannissement de Nasdas de la plateforme, ce dernier n’a pas fait de commentaire sur cette affaire et vient encore de fait scandale ce qui a interpellé Kaaris.

Dans une séquence dans la villa de Nasdas, l’un de ses amis s’amuse à faire une blague sur l’alcool avant de dire à un enfant qu’il ne peut pas en boire avec une plaisanterie de mauvais goût avant de dire avec le sourire, « Ramenez un Banania », en référence à la célèbre marque de cacao. Même si les gans autour de lui ont compris la blague, personne ne rigole et il crée le malaise dans la pièce. Indigné par cette scène, Kaaris l’a relayé sur X pour dénoncer le racisme du jeune.

« Je sais pas c’est qui l’imbécile qui fait cette blague mais arrête tes conneries gros ! » déclare Kaaris en légende de la publication qui a cumulé plus d’un million de vues sur le réseau social.