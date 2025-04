Wiflix, une nouvelle adresse annoncée

Au mois d’avril 2025, trouver la nouvelle adresse de Wiflix peut être difficile, car la plateforme change régulièrement d’URL pour rester accessible. Chaque semaine, l’adresse est bloquée en France par les FAI et les administrateurs du site mettent en ligne un nouveau nom de domaine pour contrer cette sanction.

Une nouvelle adresse de Wiflix au 18 avril 2025 activée et annoncé par les adminisatrateurs du site !

La plateforme Wiflix permet de suivre gratuitement des films, des séries ou encore des documentaires issus d’applications payantes, avec une interface simple d’utilisations pour accéder au contenu sans nécessiter la création d’un compte. Il est recommandé d’utiliser un VPN pour sécuriser votre connexion et préserver votre anonymat lors de la navigation sur la plateforme, il est aussi primordial d’avoir conscience que l’utilisation d’un tel site est illégal en France, passible d’une sanction. D’alternatives comme Zone Téléchargement, Oxtorrent, Lekrom et Cpasbien offrent un contenu identique, mais sont également illicites.

L’utilisation de sites de streaming ou de téléchargement non autorisés est illégale en France, cela expose l’internaute à des risques juridiques, il est donc conseillé de privilégier les plateformes légales pour éviter tout problème.

Au 18 avril 2025, la nouvelle adresse officielle du site de streaming Wiflix est wiflix-max.cloud. Cette URL a été confirmée comme la plus récente et active par les administrateurs de la plateforme sur X avec le message : « Wiflix change d’adresse pour rester dispo à tous ! Nouvelle URL http://wiflix-max.cloud. Films & séries en VF/VOSTFR – 100% gratuits et sans limites ! Partagez à fond pour que personne ne rate l’info. Bon visionnage ! ». Wiflix change constamment de nom de domaine pour échapper aux blocages imposés par les autorités françaises et les fournisseurs d’accès à Internet, à la demande de l’ARCOM, en raison de la diffusion de contenus protégés par le droit d’auteur. Attention, de nombreux sites clones existent et certains peuvent être dangereux ou frauduleux.