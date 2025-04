1jour1film, l’adresse au mois d’avril 2025

Comme d’autres plateformes de streaming comme Zone Téléchargement, Wiflix ou Xalaflix, 1jour1film change fréquemment de nom de domaine et une nouvelle adresse vient d’être mise en place dernièrement comme pouvez le découvrir.

La particularité de 1jour1film est d’être une plateforme offrant une médiathèque en ligne gratuite, elle propose un large choix de films, séries et documentaires en streaming, couvrant tous les genres, des classiques aux nouveautés sans devoir vous identifier ou payer afin d’accéder au contenu désiré. Le site se distingue par une interface conviviale, très simple d’utilisation, des recommandations personnalisées, des fiches détaillées pour chaque œuvre, incluant résumés, castings et bandes-annonces ainsi que très peu de publicité.

Sa popularité sur le web repose notamment sur la diversité de son catalogue, la gratuité et des mises à jour régulières qui garantissent l’accès aux dernières sorties. Toutefois, il est important de prendre connaissance du fait que l’utilisation de 1jour1film est jugée illicite en France, c’est d’ailleurs cela qui cause les fréquentes modifications d’URL. Le site de streaming, non autorisé, est illégale et expose à des risques juridiques comme une amende, un courrier d’avertissement ou encore une coupure temporaire de l’accès à Internet. Vous pouvez utiliser un VPN afin de protéger votre confidentialité et pouvant garant votre anonymat, mais il est préférable d’opter pour des plateformes légales dans le but d’éviter tout problème.

Après les dernières sanctions des autorités contre les sites de piratage, 1jour1film a fait son retour à la date du 19 avril 2025 avec l’adresse 1jour1filmhd.lol. Cette URL pourrait rapidement ne plus être active si elle se retrouve bloquée par les FAI en raisons du caractère illégal du site. « Le(s) nom(s) de domaine figurant dans le tableau en pièce jointe appartien(nen)t à un ou des site(s) jugé(s) structurellement contrefaisant(s) par le Tribunal judiciaire de Paris en application de l’article L-336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Aux termes des articles L-335-2 et suivants du même code, la contrefaçon (reproduction, représentation, mise à disposition d’œuvres protégées) constitue un délit, passible en France de 3 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. Conformément aux Ordonnances prononcées par le Tribunal Judiciaire de PARIS, nous vous adressons le ou les chemins d’accès qui ont été détecté(s) depuis en vue d’en obtenir de votre part le déréférencement. Pour une meilleure compréhension et afin de faciliter la prise en compte de ce(s) nouveau(x) chemin(s) d’accès, nous vous adressons un tableau récapitulatif des nouveaux noms de domaine à déréférencer. », décrit l’ordonnance des autorités contre 1jour1film datée du 14 avril 2025.