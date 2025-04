Booba affiche sa nouvelle villa de luxe en construction à Miami

Exilé depuis de nombreuses années aux États-Unis, dans la ville de Miami, Booba affiche souvent des images de sa vie privée et de sa luxueuse villa sur ses réseaux en filmant son quotidien, que ce soit lors de ses séances de musculation ou avec ses amis. Le fondateur du 92i va bientôt quitter cette maison pour une nouvelle demeure toute neuve qu’il vient de présenter.

Installé en Floride depuis 2007, Booba n’a plus quitté Miami depuis son installation aux États-Unis et s’est construit une petite famille là-bas. Même s’il n’est pas marié et s’est séparé de la mère de ses enfants, le rappeur vit avec ses deux enfants, Luna et Omar, dont il filme très régulièrement les moments de vie commune sur ses réseaux, comme dernièrement lors de leur escapade en jet-ski. À cette occasion, B2O a dévoilé à ses deux enfants et à ses abonnés sur les réseaux sociaux la construction en cours de son prochain domicile.

Accompagné d’Omar et Luna, Booba filme depuis le jet-ski l’extérieur de la villa dont la construction est déjà bien avancée : elle comporte de nombreuses baies vitrées avec un accès direct à la mer. « Bientôt fini, bientôt, bientôt, bientôt, mais vite fait. » commente l’ancien membre du groupe Lunatic, visiblement très impatient d’investir les murs de son nouveau logement, dont il n’a pas donné de détails sur le prix ni sur l’investissement réalisé pour le bâtir. Il semble toujours autant apprécier la vie américaine à Miami.

Dans les mois à venir, Booba ne devrait pas manquer de présenter des images de son arrivée dans cette villa pour donner des nouvelles de la fin des travaux.