Koba LaD maintenu en détention alors que Pierre Palmade est libéré

Drôle de coïncidence : dans des affaires relativement similaires où les deux artistes ont causé de graves accidents de la route, Pierre Palmade vient d’être autorisé à sortir de prison, alors que Koba LaD est toujours maintenu derrière les barreaux par la justice après sa dernière requête.

L’annonce est tombée cette semaine pour Koba LaD : sa troisième demande de libération depuis son incarcération au mois de septembre 2024 a été refusée. Déjà condamné à 15 mois de prison dans l’affaire de la séquestration de son ancien manager et soupçonné d’être lié à l’évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, le rappeur français attend son jugement pour homicide involontaire, suite à l’accident de la route mortel qu’il a causé et dans lequel son styliste est décédé. Depuis son emprisonnement, le compagnon de Wejdene a effectué trois requêtes auprès de la justice pour obtenir une libération conditionnelle, et la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a décidé de le maintenir en prison, alors que la date de son jugement dans cette affaire n’est toujours pas connue.

En parallèle de cette décision, la justice a autorisé la sortie de prison de Pierre Palmade : sa demande de libération sous bracelet électronique a été acceptée, alors que cette affaire fait écho à celle de Koba LaD, car les deux artistes sont accusés chacun d’avoir causé un accident de la route, sous stupéfiants pour Palmade. Depuis le début des deux dossiers, la différence de traitement entre les deux chanteurs fait souvent débat, même si l’humoriste n’a pas, d’après la loi française, causé la mort d’une personne lors de l’accident : le fœtus perdu par l’une des victimes n’avait que 6 mois. En novembre 2024, il a écopé d’une peine de 5 ans de prison dont 2 fermes, avant d’obtenir une peine aménagée et de pouvoir sortir de son établissement pénitentiaire.

À la différence de Pierre Palmade, le dossier judiciaire de Koba LaD ne plaide également pas en sa faveur : le rappeur a un lourd casier, et la justice estime qu’il y a un fort risque de récidive de sa part, ce qui a justifié son maintien en détention.