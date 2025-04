OxTorrent : l’adresse en avril 2025

Tout comme YggTorrent, The Pirate Bay ou 1337x, OxTorrent change fréquemment de nom de domaine pour échapper aux blocages des autorités françaises et des fournisseurs d’accès, une nouvelle adresse est désormais fonctionnelle.

La fonctionnalité d’OxTorrent, c’est un site internet sous la forme d’un annuaire de fichiers torrents gratuit, permettant aux utilisateurs de télécharger des films, séries ou bien d’autres contenus multimédias. La plateforme ne stocke pas directement les fichiers et propose des liens torrents que les internautes peuvent télécharger via un logiciel de type client BitTorrent (comme uTorrent ou Bittorrent). Aucun compte n’est requis pour télécharger, concernant l’accès et l’utilisation du site, ils sont entièrement gratuits, le téléchargement d’un fichier torrent fonctionne en peer-to-peer (P2P), c’est-à-dire que les fichiers sont échangés entre internautes.

Mise en garde importante : La majorité des contenus partagés sont protégés par le droit d’auteur, rendant l’utilisation d’OxTorrent illégale en France, c’est pour cela que le site modifie constamment son adresse dans le but d’échapper aux blocages des fournisseurs d’accès imposés par les autorités.. Télécharger ou partager des œuvres protégées sans autorisation expose à des sanctions.

La véritable adresse d’OxTorrent en avril 2025 est oxtorrent4.com.