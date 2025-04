Après SCH, Naza sous la menace de la DZ Mafia

Tout comme SCH, Naza victime de la DZ Mafia ! Le rappeur français fait face à une menace d’extorsion de 300 000 euros, les malfaiteurs assurent être de l’organisation criminelle marseillaise et les autorités viennent d’ouvrir une enquête.

Les rappeurs français attirent de plus en plus les convoitises du célèbre cartel de la drogue français originaire des quartiers nord de Marseille aux diverses activités criminelles telles que les trafics de stupéfiants, les enlèvements, les assassinats et qui multiplie les accusations de meurtres. Le groupe est prêt à tout pour parvenir à ses fins et avait piégé une partie de l’équipe de SCH l’été dernier à la sortie d’un showcase à la Grande Motte, un proche du rappeur est décédé dans la fusillade à laquelle l’artiste avait échappé, car il était déjà rentré à son hôtel au moment du drame, le groupe criminel l’avait menacé d’extorsion. Cette fois-ci c’est au tour de Naza d’être ciblé par la DZ Mafia pour tenter de lui soutirer de l’argent.

Selon les révélations du journal Le Parisien, Naza ainsi que son manager ont subi des coups de pression de la DZ Mafia. Au début du mois d’avril, dans une vidéo menaçante, un individu de la DZ Mafia a exigé le paiement de la somme de 20 000 euros. Ensuite, le rappeur a reçu une autre vidéo réclamant 300 000 euros avec la menace de mettre leu à l’un de ses showcases s’il ne paye pas le montant demandé. L’artiste n’a pas payé cette somme, et la police a ouvert une enquête. D’après les premiers éléments de cette affaire d’extorsion en bande organisée et d’association de malfaiteurs, il s’agit de personnes qui prétendent être de la DZ Mafia afin d’effrayer Naza mais il n’est pas confirmé qu’ils font réellement partie de l’organisation criminelle marseillaise.