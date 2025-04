Jul et Lénie, c’est presque officialisé

Lénie, la finaliste de la saison 14 de Danse avec les stars pour décrocher un featuring inattendu avec Jul. Le rappeur Marseillais s’apprête à sortir un nouvel album nommé « D&P« , son premier projet de l’année 2025 dont il a dévoilé un extrait pour le moment avec le singe « Phénoménal« .

Jul se rapproche de Lénie et lui fait une proposition !

Jul est connu pour s’ouvrir à des nombreuses collaborations comme il l’a fait avec ses projets 13’Organisé regroupant une cinquantaine de rappeur marseillais avant de produire la compilation 13’Organisé avec des artistes marseillais et parisiens. L’OVNI du rap français est aussi ouvert à des connexions plus improbables comme avec la candidate de la Star Academy, Lénie. Cette dernière a atteint le stade de la demi-finale de la téléréalité musicale et participe actuellement à l’émission Danse avec les stars en compagnie de Florent Manaudou et de l’ancien international français, champion en 2018 en Russie avec l’équipe de France de football, Adil Rami.

En plus de la tournée avec la Star Academy et ses morceaux en solo, Lénie a récemment eu la chance de travailler Jungeli et pourrait collaborer prochainement avec Jul. La jeune chanteuse de 20 ans a révélé que l’artiste Marseillais est entré en contact avec elle. Lénie a décrit avoir adressé un message privé à Jul et ne s’attendait pas à avoir un retour du rappeur, mais il a répondu. « Merci c’est gentil, je vais faire un autre album, si j’ai besoin d’une voix de fille, je te dis direct, ok ? » a réagi le fondateur du label D&P pour ouvrir la porte à un featuring. « J’ai la chair de poule » a commenté Adil Rami aux propos de la jeune femme avant de faire passer un message au rappeur, « Hé JUL, s’il te plaît !! S’il te plaît ! Les gars, il faut clipper ! C’est dingue ! ».

Elle a conclu en décrivant que Jul est une figure de la ville de Marseille.