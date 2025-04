Médine enfonce encore Marine Le Pen inéligible à la Présidentielle de 2027

Médine ne lâche plus Marine Le Pen depuis l’annonce de son inéligibilité à la Présidentielle de 2027. Ravi de la décision de la justice française, le rappeur Havrais ne cesse d’adresser des tacles à la présidente du RN sur les réseaux et vient encore de récidiver.

Médine dézingue encore Marine Le Pen !

La sentence est tombée le 31 mars dernier pour Marine Le Pen, le tribunal a condamné l’élue à 4 ans de prison dont 2 ans de prison ferme avec un bracelet électronique, une amende 100 000 euros et surtout l’impossibilité de présenter à la prochaine élection présidentielle en France alors qu’elle était en tête des sondages. Elle a en effet écopé de 5 ans d’inéligibilité et ne pourra pas s’inscrire dans la course à la Présidentielle de 2027 pour succéder à Emmanuel Macron. En plus de cette condamnation, la patronne du Rassemblement national vient aussi de perdre son mandat de conseillère départementale.

Le verdict de la justice contre Marine Le Pen a suscité des nombreuses réactions très diverses, certains l’ont soutenu et se sont indignés de cette décision comme le président des États-Unis, Donald Trump en assurant que cela est « mauvais » pour la France. D’autres comme le rappeur Médine se sont satisfaits de cette annonce qui en avait rigolé en s’amusant que Marine Le Pen a finalement décroché son « quinquennat » avec ses 5 ans d’inéligibilité. Il a encore enfoncé la présidente du RN après l’officialisation de la déchéance de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais ce 18 avril. « La bonne Pâques » a réagi Médine en relayant un tweet avec le message « FLASH – Marine Le Pen n’est plus conseillère départementale : son inéligibilité vient d’entrer en vigueur. (préfecture) » après avoir commenté « Déchéance de Départementalité » avec des émojis « mort de rire » pour se moquer de Marine.