SDM n’aime pas Daniel Riolo et lui fait clairement savoir

La haine de SDM envers Daniel Riolo réelle, le rappeur parisien est très remonté contre le journaliste sportif et n’est pas hésité à lui faire savoir directement ce qu’il pense sincèrement du chroniqueur de l’émission After Foot.

L’embrouille a débuté avec le tube « Dolce Camara » de Booba dans lequel SDM est présent en featuring et lâche une pique contre Daniel Riolo avec la phrase, « On encaisse, on rit aux nez des fédéraux. La mère à Riolo, le père à Riolo ». Surpris par cette attaque du rappeur, Daniel Riolo avait répondu en apaisant les esprits en révélant que ses enfants apprécient le morceau et s’en amusent, avant de s’agacer du passage en concert du rappeur au Parc des Princes lors du choc PSG-OM en Ligue 1, « C’est violent, mais il faut faire avec ». « J’ai appris qu’il n’avait rien de mieux à faire dans la vie que de dire qu’il me détestait » a déploré le journalise en révélant avoir convié l’artiste du 92i dans l’émission, mais qu’il n’a pas donné suite à cette proposition.

Daniel Riolo et SDM ont eu échange en privé pour s’expliquer !

De passage dans le programme « Ouvre ton tel », Daniel Riolo s’est encore confié sur ce différend avec SDM et a expliqué qu’ils ont discuté en privé sur Instagram. « J’adore la chanson, mais bon, il insulte mes parents dedans. » décrit tout d’abord le journaliste avant de confirmer que le rappeur ne l’aime pas, mais pour des mauvaises raisons selon son opinion, « Il ne m’aime pas. Je pense qu’il ne m’aime pas pour des mauvais motifs, pour quelque chose qui traverse un certain esprit chez certaines personnes qui est complètement faux. Mais au bout d’un moment, c’est chiant de se justifier dans la vie, d’avoir une accusation. ».

Daniel Riolo a précisé que l’échange avec SDM était cordiale, et a permis de clarifier la situation entre eux de manière respectueuse, « Mes enfants adorent cet artiste, donc il m’a dit : ‘La bise à tes enfants’. Franchement, il a été courtois. », ajoute le présentateur d’After Foot avant de conclure, « J’ai voulu comprendre pourquoi. Mais quand les gens ont des idées, ils ont des idées. Et c’est pénible de vouloir faire changer d’avis les gens sans arrêt. On a échangé quelques messages et puis c’est tout. Mais tout le monde dit qu’il est sympa. ».