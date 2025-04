Wejdene dédie son nouveau titre à Koba LaD maintenu en détention

C’est en musique de Wejdene a décidé de s’exprimer suite à l’annonce du maintien en détention Koba LaD avec qui elle avait entamé une relation amoureuse de plusieurs mois avant l’incarcération du rappeur français au mois de septembre 2024, il est accusé d’avoir causé un accident de la route mortel ayant causé le décès de son styliste.

Koba LaD n’en finit plus avec ses démêlés judiciaires, son nom est ressorti dans l’affaire de l’évasion de Mohamed Amra, il a écopé de peine de 15 mois d’emprisonnement pour avoir séquestré son ancien manager et attend son jugement dans l’affaire de l’accident de la route qui a coûté la vie à l’un de ses proches. Avant de s’expliquer devant le tribunal pour cette affaire, le rappeur est toujours en détention provisoire et vient de voir sa troisième demande de sortir de prison pour une libération surveillée être refusée. Relativement discrète, sa compagne, Wejdene avec qui Koba était en couple avant son incarcération, est sortie du silence dans l’extrait d’une nouvelle chanson.

Wejdene rend hommage à Koba LaD dans les paroles de son nouveau single

Dans sa seule prise de parole depuis l’accident, Wejdene avait défendu Koba LaD et déploré les critiques contre Koba LaD en affirmant qu’il était très attaché à son styliste, Will décédé lors du drame. « C’est tragique, j’aimerais que le monde voit qui tu es réellement, comme moi, je le vois, les combats que tu mènes en silence, et les démons que tu tentes de vaincre. », avait-elle écrit. Cette fois-ci c’est avec sa passion, le chant, qu’elle a décidé de s’exprimer dans une vidéo tournée en studio pour enregistrer un titre inédit qui semble rendre hommage à Koba LaD.

« Je voulais que tu m’enlaces une dernière fois. Je voulais que tu m’embrasses une dernière fois. J’aurais dû te retenir oh babe. Est-ce que tu peux revenir ? Oh babe. Ici plus rien ne me fait de l’effet. Toi, tu es le seul qui me fait rêver. Emmène-moi. J’irai avec toi si c’est dans tes bras. Emmène-moi. J’irai avec toi si c’est dans tes bras, dans tes bras. », chante Wejdene dans cet extrait qui a suscité des nombreuses réactions, elle devrait dévoiler le morceau dans son intégralité très prochainement.