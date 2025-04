Wiz Khalifa a rendu furieux Snoop Dogg en faisant fumer de la weed à ses enfants

La réputation de fumeur de Snoop Dogg n’est plus à faire, son acolyte Wiz Khalifa s’est même que les plus âgés de ses fils ont la même passion pour la fumette que leur père sauf que la réalité est tout autre et il l’a appris à ses dépens.

Snoop Dogg et de Wiz Khalifa sont connus comme les deux plus grands fumeurs de weed du rap, ils ont d’ailleurs travaillé ensemble en 2012 pour un film réalisé par Dylan C. Brown sur le thème du cannabis, un long métrage pour lequel les deux rappeurs ont également produit un album commun. Les deux compères n’ont jamais caché leur amour pour la weed, Snoop Dogg a même embauché une personne pour rouler ses blunts. Lors d’une récente interview, Wiz Khalifa a confié une anecdote amusante sur le sujet de la fois où il a fait fumer les enfants de son ami sans savoir que c’était la première fois pour eux.

Les deux fils de Snoop Dogg défoncés pour la première fois à cause de Wiz Khalifa !

C’est à l’occasion de la promotion de son projet « Kush & Orange Juice 2 » que Wiz Khalifa s’est exprimé sur cette mésaventure qui a rendu furax Snoop Dogg, il a révélé avoir fait fumer sans le savoir le premier joint aux deux fils de Snoop, Cordae et Cordell, pendant le tournage du film « Mac & Devin go to High School » auquel le fils de ce dernier Cordell Broadus a également participé. « J’ai fait ça aux enfants de Snoop. On était en train de tourner High School, et il (Snoop) était en train de faire ses trucs en dehors du van. Puis, il est revenu dans le van, et il a dit un truc genre : ‘Bande de petits enfoi*és, vous êtes défoncés’!« , a-t-il décrit alors que les deux garçons étaient à l’époque âgés respectivement de 18 et 15 ans.

Wiz Khalifa a ensuite expliqué avoir été surpris par le fait que les enfants de son compère n’avaient encore jamais fumé avant ce jour-là et qu’ils avaient été influencé par leur père sauf que cela n’était pas le cas. « Je pensais qu’ils auraient déjà fumé. Je me disais, genre : ‘c’est les enfants de Snoop, bien sûr qu’ils fument‘. Mais c’est avec moi qu’ils ont été défoncés pour la première fois. Incroyable. », a-t-il conclu avec le sourire sur cette anecdote.