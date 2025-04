Bianca Censori affichée par Kanye West après un dîner privé

Depuis les dernières rumeurs de leur séparation, Bianca Censori et Kanye West n’étaient plus apparus ensemble en public, et la jeune femme était restée très discrète avant que le rappeur ne confirme, dans un titre inédit, qu’elle l’aurait quitté. Les deux tourtereaux se sont visiblement réconciliés, car Ye vient de surprendre tout le monde en partageant sur ses réseaux une photo avec sa compagne.

Kanye West et Bianca Censori unis comme jamais !

Après les tensions dans leur couple, Bianca Censori semble avoir pardonné à Kanye West ses agissements scandaleux et lui accorder une nouvelle chance. Le couple a enfin été de nouveau aperçu sortant ensemble vendredi dernier en Espagne, sur l’île de Majorque. Selon les révélations du média TMZ, ils ont dîné dans un restaurant indien. D’après le personnel de l’Indian Fusion Cala d’Or, Ye et sa femme paraissaient très heureux et souriants pendant leur repas. Des paparazzis ont filmé l’arrivée du rappeur, qui a salué un individu vêtu d’une veste orange avant d’entrer dans l’établissement. Kanye West apparaissait tout de noir vêtu, cagoulé, accompagné de sa femme en combinaison noire.

En marge de ces images du couple à nouveau uni, Kanye West a aussi posté une photo de lui avec Bianca Censori en noir et blanc pour confirmer qu’ils sont toujours ensemble et faire taire les détracteurs, accompagnée du message : « Je n’ai pas aimé le bleu. J’aurais dû publier en noir et blanc. ». Cette publication fait suite à la sortie du dernier single du rappeur nommé « Cousin » dans lequel il confesse avoir des relations avec son cousin dans leur jeunesse jusqu’à l’âge de 14 ans.