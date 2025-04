Booba se moque encore de Kylian Mbappé après son nouvel échec

Dans la liste des personnalités qu’il n’apprécie pas, Kylian Mbappé est l’une des cibles préférées de Booba, et il vient encore de l’enfoncer après l’échec du projet de l’attaquant madrilène avec son investissement dans le club de football de Caen.

Éliminé de la Ligue des Champions au stade des quarts de finale après deux défaites face à Arsenal, alors que son ancien club, le PSG, s’est qualifié pour les demi-finales, et toujours distancé par le FC Barcelone en Liga, qui est premier avec 7 points d’avance sur le Real Madrid, Kylian Mbappé connaît une première saison difficile avec son nouveau club et accumule les revers cette année. Le Ballon d’Or devrait encore lui échapper en 2025, alors qu’il en avait fait l’un de ses objectifs personnels. En plus de ses difficultés sur le terrain, Mbappé n’a pas plus de réussite dans ses autres projets. Le buteur français a acheté le club de Caen, qui évolue en Ligue 2, mais la saison est ratée et l’équipe occupe la dernière place du classement en enchaînant les défaites. Le club est désormais officiellement relégué en National. C’est par l’intermédiaire des fonds d’investissement Coalition Capital que le joueur a acquis le club caennais, plein d’espoir de le faire évoluer. Après 7 mois, le bilan est catastrophique : suite à une lourde défaite 3 buts à 0 contre Martigues, le SMC compte 10 points de retard sur la première équipe non relégable et ne pourra plus se maintenir.

La situation est dramatique pour le SMC de Mbappé, car le club n’avait plus évolué en National, qui représente la 3ᵉ division française, depuis 41 ans. L’entraîneur de Caen a taclé sa direction après la dernière défaite : « À un moment donné, on en est là. Parce que quand on ne travaille pas, ou qu’on travaille mal, et qu’on fait croire que… bah à l’arrivée, c’est un club qui coule », s’est-il indigné avant d’ajouter : « Moi, je ne cherche plus à entraîner, je ne cherche plus rien, mais j’aurais été prêt à aider ce club, ne serait-ce qu’à discuter. Mais ils n’ont même pas cette humilité-là. » Même si Mbappé et son équipe ne sont arrivés qu’il y a quelques mois, ils ont tout de même une part importante de responsabilité dans cette relégation, avec plusieurs choix douteux dans le projet, comme le fait d’avoir licencié l’ancien entraîneur l’hiver dernier.

Cette annonce a fait le bonheur de Booba, qui a relayé sur X la mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé afin d’en rire : « Kylian M’chatnoir », a-t-il commenté, pour traiter le joueur madrilène de chat noir, estimant qu’il a causé la perte du club de Caen et du Real Madrid cette saison avec l’élimination en Ligue des Champions.