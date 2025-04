Gims détrôné par Werenoi, il lui adresse un message

Numéro 1 du Top Singles en France depuis plusieurs semaines avec les titres « Ninao » et « Ciel », Gims vient de perdre sa première place. C’est un autre rappeur qui a pris la tête de ce classement : Werenoi, avec le morceau « Triple » sur lequel il a invité Damso et Ninho. L’ancien membre de la Sexion d’Assaut a réagi à cette perte de la première place pour adresser un message à son compère.

Werenoi poursuit son ascension. Après les succès de ses deux premiers albums, « Carré » et « Pyramide », ainsi que de ses EP « Telegram 1 & 2 », le rappeur parisien a présenté le troisième album de sa carrière, « Diamant Noir ». Le projet a réalisé un énorme démarrage lors de sa première semaine d’exploitation : certifié disque d’or en seulement 7 jours, cet opus a pris la première place du Top Albums de la semaine et décroché le meilleur démarrage de l’année pour un album de rap français. Parmi les morceaux de l’album « Diamant Noir », la chanson « Triple », en featuring avec Ninho et Damso, a connu un gros succès : le titre s’est maintenu pendant une semaine à la première place du classement des titres les plus écoutés en France en streaming, détrônant Gims avec son tube « Ninao », ce qui n’a pas laissé ce dernier indifférent.

Dans une story, Gims a dévoilé le top streaming des singles en France pour la semaine du 11 au 17 avril, avec ses morceaux « Ninao » en deuxième position (4 794 728 écoutes) et « Ciel » en troisième (4 355 970 écoutes). Il est devancé par « Triple V » de Werenoi, avec 5 865 367 écoutes. « Bravo Werenoi, la couronne est impressionnée« , a réagi Gims en mentionnant le compte de Werenoi pour lui adresser un message de félicitations.

Malgré cette reconnaissance de Gims envers Werenoi, le premier nommé a retrouvé cette semaine sa première place au Top Singles sur Spotify avec « Ninao » qui cumule au total plus de 53 millions de streams.