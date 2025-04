Les meilleurs sites de streaming gratuit pour films et séries en avril 2025

De XalaFlix à BlablaStream en passant par Pluto TV et Tubi, découvrez une sélection des plateformes gratuites de streaming les plus populaires pour visionner des films et séries au mois d’avril 2025.

Attention : certains sites ne respectent pas la législation sur le droit d’auteur et leur utilisation comporte des risques juridiques, il est primordial de vérifier la légalité de l’utilisation de la plateforme avant de regarder le contenu souhaité.

Dans les listes des plateformes gratuites francophones les plus populaires, on retrouve six sites performants et simple d’utilisation :

French Stream : La plateforme propose un large catalogue de films et séries en version française ou version originale sous-titrée avec une grande facilité sans aucune identification à l’aide d’une interface claire. L’accès au contenu demandé n’exige aucune inscription, le contenu est très régulièrement mis à jour. La présence des publicités n’est pas intempestive, mais la légalité du site contestée.

Wiflix : Comme le précédent site, cette plateforme de streaming est très populaire en France grâce à une bibliothèque de contenu gigantesque, pas de compte requis, l’accès au contenu souhaité est simple et gratuit. Quelques publicités gênantes avec une certaine complexité à la première utilisation.

XalaFlix : Tout aussi fréquenté que les deux précédents sites nommés, XalaFlix se démarque notamment avec grande variété de nouveautés ainsi que des milliers de classiques, le tout en HD accessible avec une interface simple et peu de publicités.

BlablaStream : Ce site est moins populaire que les autres cités mais se démarque par son outil d’accès aux films et aux séries avec une recherche par année, idéal pour retrouver des classiques par l’intermédiaire d’une navigation rapide.

HDS : Sans aucun abonnement ni aucune restriction, le site offre un accès rapide à des films, séries, documentaires et animés en HD 4K.

Wawacity : Plateforme avec principale des films récents en streaming et aussi en téléchargement direct offrant un large choix de genres.

D’autres plateformes internationales gratuites et légales sont également intéressantes et préférables :

Pluto TV : Très populaire, la plateforme offre du streaming gratuit de films et séries, chaînes thématiques, sans abonnement.

Tubi : Plus de 20 000 films et séries, compatible tous appareils, 100% légal avec publicités.

Popcornflix : Films et séries, catalogue mis à jour, inscription nécessaire, publicités limitées.

Filmzie : Plateforme gratuite et légale, films et séries variés, sans abonnement.

Rakuten TV (section gratuite) : Films et séries en français, catalogue partiellement gratuit financé par la publicité.

Freevee : Séries et films gratuits, principalement en anglais, sans abonnement.

Pour finir, voici quelques plateformes gratuites et légales françaises :