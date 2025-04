Pit Baccardi annonce son Olympia le 25 septembre « 25 ans de Carrière »

Pit Baccardi, de son vrai nom Guillaume N’Goumou, est un rappeur et producteur français originaire du Cameroun, né le 5 avril 1978 à Yaoundé. Il s’est établi comme l’une des figures emblématiques du rap français au début des années 2000, notamment grâce à son appartenance au groupe Secteur Ä.

Sa vision et son leadership ont contribué à façonner la scène musicale en Afrique francophone. En 2020, il a été nommé directeur du label et publishing Universal Music Africa, affirmant ainsi son influence dans l’industrie musicale africaine. Aujourd’hui à la tête du nouveau label « Gold Prod » basé en Côte d’Ivoire.

Célébrant aujourd’hui un quart de siècle dans l’univers de la musique, Pit Baccardi se distingue non seulement par sa longévité, sa notoriété, mais l’impact qu’il a dans l’industrie musicale francophone. Avec 25 ans de carrière, 4 albums à son actif et de nombreuses collaborations avec des artistes de la jeune génération, il ne compte pas se retirer de si tôt de l’univers musical.

Pit Baccardi, de son vrai nom Guillaume N’Goumou, est un rappeur et producteur français originaire du Cameroun, né le 5 avril 1978 à Yaoundé. Il s’est établi comme l’une des figures emblématiques du rap français au début des années 2000, notamment grâce à son appartenance au groupe Secteur Ä.

Au cours de sa carrière, il a publié plusieurs albums influents, dont son premier album éponyme « Pit Baccardi » sorti en 1999, qui a rencontré un succès notable. En plus de sa carrière d’artiste, Pit Baccardi est également un homme d’affaires avisé dans le domaine de la musique.

En 2013, il fonde le label Empire Company, qui devient rapidement une plateforme majeure pour de nombreux artistes camerounais tels que Magasco, X Maleya et Duc-Z. En 2018, il lance le projet POWER, un projet musical de plusieurs titres sur lequel on retrouve les artistes les plus populaires de la scène urbaine locale, Locko, Tenor, Mink’s, Magasco, MIMIE et le duo Rythmz.