Booba accuse le SNEP de laisser les rappeurs tricher sur les ventes

Booba vient de lancer une nouvelle polémique dans le rap game, le rappeur du 92i tente de démonter que certains artistes truquent les ventes d’albums et que le Syndicat national de l’édition phonographique laisse les chanteurs incriminés agir librement.

Suite aux annonces des récentes ventes des rappeurs comme Vald dernièrement, Booba s’était étonné des chiffres impressionnants des ventes en physiques des albums de certains rappeurs français alors que selon lui le streaming a pris la place des CD et que les chiffres en physique devraient se réduire. Cela avait d’ailleurs déclenché des accusations de triche sur les streams avec des achats d’écoutes pour gonfler les ventes, cette fois-ci, Booba fait d’autres révélations, mais sur les ventes des albums en physique dont plusieurs chanteurs ont recours à des « subterfuges » pour augmenter les ventes et pousser les auditeurs aux achats.

Booba s’en prend aux rappeurs qui truquent les ventes et balance tout au SNEP !

Booba dénonce le fait que des rappeurs mettent en vente des coffrets pour augmenter le nombre d’albums vendus avec des packs comprenant des billets exclusifs pour les concerts, des cadeaux, etc… « Vu qu’on est sur le sujet, autant en profiter. l’histoire des clés USB qui comptent comme un CD vous comptez aussi faire les aveugles ? » constate un internaute qui tente d’interpeller le SNEP. Celui-ci obtient le soutien du rappeur qui lui répond, « Ça y est tu commences à y voir clair » puis il poursuit pour expliquer cette tricherie, « Y vendent tous 1 coffret y a 4 fois le même cd dedans avec des pochettes différentes , 1 pins, 1 sandwich, 1 t-shirt, 1 place de concert, 1 clé usb et chaque élément est compté comme 1 cd vendu. Du coup y font des 50 voir 83% de ventes physiques. Et pour finir, ils vont tapiner aux flammes avec Jacky la quéquette et le tour est joué ! Tu peux pas lutter contre autant de génie ». Cette astuce permet en effet de maintenir des ventes en physique élevées au point de vendre plus qu’avec le streaming.

L’ancien membre du groupe Lunatic s’est ensuite directement adressé au SNEP dans un autre tweet en rappelant qu’il a reçu en 2023 Grand Prix Sacem des Musiques Urbaines pour démontrer qu’il sait de quoi il parle., « On ne va pas faire comme si je n’avais pas reçu un prix Sacem et comme si je ne savais pas comment ça fonctionne hein. Merci encore pour ce prix », a-t-il tweeté sans avoir de réponse pour le moment de la part du SNEP.

.@snep On va pas faire comme si j’avais pas reçu un prix Sacem et comme si je savai pas comment ça fonctionne hein 😂 Merci encore pour ce prix 👍🏾 pic.twitter.com/UtYqKsP51u — Booba (@booba) April 24, 2025