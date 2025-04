Booba débarque à Nantes pour une date unique dans l’Ouest

Rappeur, producteur mais aussi entrepreneur, Booba s’impose comme l’une des figures les plus marquantes du rap francophone depuis les années 90.

Faisant ses premières armes au sein du collectif Time Bomb, aux côtés notamment d’Oxmo Puccino et HiFi, il développe un style tranchant et un goût affûté pour la punchline qui deviendront rapidement sa signature.

En 1996, il fonde le duo Lunatic avec Ali, avec qui il sortira l’un des albums les plus emblématiques du rap français : Mauvais Œil (2000).

Deux ans plus tard, en 2002, Booba entame une carrière solo retentissante avec Temps Mort, considéré comme l’un des albums les plus cultes de sa discographie. L’ascension se poursuit avec des projets marquants comme Panthéon, Ouest Side, Lunatic (solo), Trône ou encore Ultra. Booba impose un style unique mêlant rap hardcore et mélodies autotunées, influençant des générations entières.

En parallèle de sa carrière musicale, il fonde son propre label 92i, qui a révélé des artistes comme Damso, Shay, SDM ou encore Green Montana. Il lance également le média OKLM, sa marque de vêtements Ünkut, et plus récemment sa propre plateforme La Piraterie.

Toujours aussi influent et incontournable, le Duc de Boulogne sera sur scène le samedi 06 septembre prochain au Zénith de Nantes à l’occasion du BOOMIN Fest.