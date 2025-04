Guy2Bezbar et Theodora, c’est officialisé

C’est officiel, le featuring inédit est acté et se présente comme un éventuel hit : Theodora annonce la sortie d’un featuring avec Guy2Bezbar ce vendredi “PAY!” !

Guy2Bezbar et Theodora unis ! La chanteuse l’a officialisé, découvrez la vidéo de cette connexion inédite.

Des artistes en pleine ascension vont nous offrir une collaboration encore inédite à partir de ce vendredi 25 avril. Guy2Bezbar, connu pour le succès du tube « Monaco » certifié disque de diamant avec plus de 60 millions de vues pour le clip et 73 millions de streams sur Spotify a accepté l’invitation de featuring de Theodora qui elle s’est fait connaitre du grand public il y a six mois avec le carton du titre « Kongoolaise sous BBL » dont la vidéo cumule 17 millions de visionnages sur Youtube et le single 36 millions d’écoutes.

Le duo a décidé de s’unir pour le single « Pay » dont la parution est programmé pour ce jeudi à minuit sur toutes les plateformes de streaming, pour faire patienter les fans, Theodora a révélé l’information sur ses réseaux avec un petit avant-gout de ce qui attend les auditeurs avec cette connexion entre pop-soul et rap français qui s’annonce explosive.

Ce featuring devrait sans aucun doute ravir les fans des deux communiqués de Guy2Bezbar et de Theodora, le single pourrait d’ailleurs devenir l’un des tubes de cet été.