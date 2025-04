Werenoi millionnaire avec ses ventes d’albums

Après le succès phénoménal de son album « Diamant Noir« , Werenoi prépare déjà la suite avec l’annonce d’un featuring à venir avec Gims dont le morceau (intitulé Piano) devrait sortir dès la semaine prochaine et une autre collaboration avec Gradur sur le nouvel album de ce dernier.

En attendant de découvrir les nouvelles connexions musicales du rappeur Parisien, il vient de franchir un nouveau seuil dans sa jeune carrière, celui du million d’albums vendus.

Alors qu’il vient de fêter le disque d’or de son opus « Diamant Noir » décroché en une seule semaine, un record cette année pour un rappeur français, Werenoi peut se réjouir d’avoir atteint le cap d’un million d’albums vendus, et cela, à seulement 31 ans, en trois années de carrière. Il poursuit ainsi son ascension fulgurante et les chiffres de ses ventes ne cessent d’impressionner. Le titre « Triple V » occupe toujours les premières places du Top Singles des titres les plus écoutés en France sur Spotify et cumule 7,5 millions d’écoutes en deux semaines.

Werenoi comptabilise désormais 6,2 millions d’auditeurs mensuels sur l’application de streaming Spotify et, 739 millions de visionnages sur la plateforme d’hébergement de vidéos YouTube. Concernant les ventes, le rappeur parisien affiche à son palmarès deux certifications de disque triple platine, un disque double platine, deux certifications de disque platine et un disque d’or. L’interprète de « La league » semble bien déterminé à marquer l’histoire du rap français et prépare également la sortie d’un documentaire sur Netflix.