Aqababe répond sur son choix de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès

Aqababe fait de nouveau parler de lui cette semaine. Cette fois-ci, il a mis de côté les rumeurs sur les célébrités et les différents ragots qu’il a pu trouver pour se consacrer à une affaire bien plus sérieuse : celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Le blogueur s’active ces derniers jours pour retrouver la trace de l’auteur de la « tuerie de Nantes », recherché par la justice française depuis 2011.

La semaine dernière, Aqababe s’est lancé, avec l’aide de sa communauté, dans une vaste enquête pour tenter de connaître la vérité sur la traque de Xavier Dupont de Ligonnès. Suspecté d’avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est recherché par les autorités françaises depuis quatorze ans. Il est le fugitif le plus connu de France. Alors que l’enquête pour le retrouver est au point mort depuis plusieurs années, le blogueur français a décidé d’éclaircir cette affaire. Cela a toutefois suscité l’énervement du procureur de la République de Nantes, qui a émis de vives critiques à l’encontre de la démarche d’Aqababe.

Aqababe tente de retouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès !

« Cette initiative chronophage pour les enquêteurs génère beaucoup de fausses pistes et peu de résultats », a commenté le procureur. Aqababe n’a pas tardé à répondre ce jeudi matin sur CNews, lors de l’émission « Morandini Live ». Le blogueur a assuré vouloir poursuivre ses investigations et a annoncé son intention de se rendre à Malte pour continuer son enquête, en expliquant que c’est la première fois qu’il choisit de se consacrer à un fait divers. « Je me dis qu’avec ma communauté, on est à l’affût de tout. Et je me dis : pourquoi pas résoudre cette affaire ? », s’est justifié le jeune homme, suivi par plus d’un million d’internautes sur Instagram.

Aqababe s’est défendu de vouloir résoudre cette affaire, car, selon lui, il n’y a eu aucune évolution depuis 2011, et il assure avoir pu découvrir des pistes intéressantes avec l’aide de sa communauté. « Plusieurs sources m’indiquent qu’il aurait transité ou séjourné à Malte. On a plusieurs documents. On a retrouvé plusieurs captures de conversations. Il y a pas mal d’éléments. Je pars à Malte pour enquêter », a-t-il précisé sur l’avancement de ses recherches. Reste à savoir si les informations sont crédibles ou non. Pour cela, il va poursuivre son enquête à Malte et affirme que les témoignages obtenus sont très sérieux, avant d’ajouter qu’il compte les communiquer à la justice.