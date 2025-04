Jul et Aya Nakamura se font méchamment allumer par Laurent Gerra et Nelson Monfort

Malgré l’énorme succès populaire des artistes de la scène urbaine comme Jul et Aya Nakamura, tous deux continuent de s’attirer de nombreuses critiques de la part de différentes personnalités issues d’une génération différente, qui, souvent, ne comprennent pas les paroles des deux artistes, comme c’est le cas de Laurent Gerra et Nelson Monfort, lesquels n’ont pas mâché leurs mots à leur égard.

Laurent Gerra et Nelson Monfort étaient de passage cette semaine dans un théâtre de la ville de Saumur pour un festival du vin et du livre, lors duquel les deux hommes se sont exprimés sur Jul et Aya Nakamura. Le journaliste sportif s’est exprimé sur la performance, l’été dernier, de l’interprète du tube « Djadja » à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris : « Je regrette qu’on occulte Victor Hugo, de Gaulle ou Bonaparte au profit d’Aya Nakamura », a-t-il lancé pour s’indigner de la présence d’Aya aux JO 2024.

C’est ensuite Laurent Gerra qui a pris la parole pour fustiger Jul. L’humoriste a fréquemment clamé ne pas apprécier le rap et s’est moqué des rappeurs français à plusieurs reprises dans ses sketchs. Toujours au sujet des Jeux Olympiques de Paris, il a déploré le choix du rappeur marseillais pour porter la flamme olympique, le qualifiant de « rappeur à casquette sans talent ». Il s’agit pourtant du plus gros vendeur d’albums de l’histoire du rap français, qui s’apprête à réunir 80 000 personnes au Stade de France, une sacrée performance pour une personne « sans aucun talent », selon l’imitateur français, qui ne semble pas avoir évolué avec son époque. « Effrayante, bête et pleine de clichés », a ajouté Laurent Gerra à propos de la cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris.

Habitués aux critiques de leurs détracteurs, ni Aya Nakamura ni Jul ne devraient se donner la peine de répondre à ces remarques négatives.