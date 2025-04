Voici pourquoi Wiz Khalifa affirme que la terre est PLATE !

Wiz Khalifa a exprimé sur propre théorie sur la terre et elle pour le moins insolite, le rappeur américain pense très clairement que la terre n’est pas ronde, mais plate, il a expliqué pourquoi.

En marge de la parution de son dernier projet baptisé « Kush & Orange Juice », Wiz Khalifa enchaine les interviews pour assurer la promotion de ce projet et une séquence de son passage dans l’émission The Joe Budden Podcast a suscité des nombreuses réactions, car il a affirmé que selon son avis personnel que la terre est plate et s’est justifié de cette déclaration étonnante face à Joe Budden. « La terre est-elle ronde ? » questionne son interlocuteur au rappeur visiblement dans un état second après sans doute fumer un peu de weed, celui-ci répond, « Je dirais plutôt… non ». L’un des animatrices du programme tente d’en savoir un peu plus et demande à Wiz Khalifa de quel est en forme est alors la terre d’après son opinion.

Le n’est pas ronde d’après l’analyse de Wiz Khalifa !

« Je crois juste que nous vivons sur une surface plane, genre, une énorme surface plate. » explique pour commencer Wiz Khalifa qui pense que la surface de la terre est réellement plate puis il poursuit sa théorie assez farfelue qu’il a établi grâce à ses nombreux voyages, « Je pense qu’il y a beaucoup plus de masses, de continents que ceux qu’on voit. Car il n’y en avait qu’un seul auparavant, et ça s’est étalé par la suite ». Le compère de Snoop Dogg ne s’arrête pas là, il poursuit « Parce que quand je voyage, les routes qu’on prend et comment on les prend, ce n’est pas possible de monter et de descendre. Tu vas juste tout droit. C’est la seule raison pour laquelle je pense ça. ».

Après cette déclaration sur la terre, Wiz Khalifa est allé encore un peu plus loin en parlant des voyages dans l’espace pour lesquels il émet des doutes, « ‘Je ne crois pas du tout dans l’exploration spatiale. Je ne pense pas qu’ils aient exploré l’espace autant qu’ils disent qu’ils l’ont fait. ».