Brulux ne voulait pas être rappeur mais imam à la Mecque

Le rappeur français Brulux vient de révéler dans une récente interview qu’il ne voulait pas être rappeur, mais imam.

Après une longue période d’absence musicale et médiatique suite à un passage en prison, Brulux est de retour et vient d’accorder une nouvelle interview. Le rappeur avait été placé détention suite à sa condamnation en 2021 pour deux tentatives de meurtre à l’encontre de son ancienne compagne au mois de janvier 2019. Incarcéré à la prison de Lantin en Belgique, Brulux a retrouvé la liberté il y a quelques mois et veut changer son mode de vie, il s’est exprimé ouvertement dans une vidéo de JustRiadh.

Brulux s’est confié sur son enfance et ses rêves lorsqu’il était plus jeune avant de se lancer dans le rap et son souhait de devenir imam au lieu de faire carrière dans la musique. « Franchement, je voulais être imam à la Mecque. », a-t-il expliqué avant de préciser que c’était son rêve, « C’était mon rêve. C’est compliqué d’être imam à la Mecque, mais c’est quelque chose qui me donne toujours envie. ». Le rappeur décrit ensuite les raisons de cette envie de devenir imam, « J’ai toujours été fan de ça, du côté spirituel, de récitations, c’est ce que j’aime le plus. Si je devais choisir entre ma carrière d’artiste et imam, ça ne se discute pas, imam officiel. ».

Cette déclaration a interpelé les internautes, surpris par cette de Brulux et dont les réactions sont mitigées, « Qu’Allah te facilite. Il peut toujours le faire puisqu’il a mémorisé le Coran par cœur. », « Il n’a pas défoncé la gueule de sa femme lui ? », « Arrêter de donner de l’importance à ces gens, s’il serait sincère, il arrêterait de détourner les jeunes avec sa musique. Qu’Allah le guide » peut-on lire dans les commentaires de la vidéo. Le rappeur semble déterminé à tirer un sur son passé controversé depuis sa sortie de prison.