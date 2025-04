Gims accusé de contourner les règles pour gonfler les ventes de son album

L’album « Le Nord se souvient : L’odyssée » de Gims continue d’être toujours aussi populaire sur les plateformes de streaming, déjà certifié double disque de platine, le projet paru au mois de septembre 2024 a pris la deuxième place du Top Albums de la semaine et le rappeur parisien a eu recours à une petite astuce pour gonfler les ventes de cet opus avec les streams.

L’astuce de Gims pour gonfler ses ventes d’albums !

Le projet « Le Nord se souvient » cartonne en streaming grâce aux nombreux tubes présents cet album, « Spider », « Sois pas timide », « Ohma Tokita », « Diana », « Ninao » ou encore « Ciel », Gims a enchainé les hits avec ce projet auquel il a modifié la tracklist ces derniers mois pour ajouter plusieurs titres ce qui lui a permis de dépasser les 200 000 ventes. L’ancien membre du groupe Parisien a même eu l’idée d’utiliser une astuce pour augmenter les écoutes de cet album et cela n’a pas échappé à ses fans.

En effet, Gims a réussi à contourner une règle du Syndicat national de l’édition phonographique pour augmenter les ventes de son album avec l’ajout des nouveaux morceaux, mais il ne peut ajouter plus de titres que ne contient la version originale de son projet et pour cela, il a décidé de résoudre le problème en retirant un extrait de la tracklist originale de « Le Nord se souvient » mais le remplacer par une autre chanson ayant davantage de streams. L’interprète de Bella a supprimé le single « Cash Flow » (800 000 d’écoutes) de la réédition de l’album et mis à la place son nouveau morceau « Touché » en collaboration avec Keblack (4,7 millions d’écoutes), avec ce changement, il a gagné près de 4 millions de streams sur Spotify.

Cette astuce permet de Gims de rester au sommet du Top Albums plusieurs mois après la parution de son album et de ses rééditions, au total, « Le Nord se souvient : L’odyssée » cumule désormais plus de 230 000 ventes et avec le succès de ses derniers singles, cela devrait continuer de grimper dans les mois à venir.

En exclusivité, voici les 10 premiers du Top Albums de la semaine ! 💿 Classement complet en début de semaine 😉 pic.twitter.com/BStzkuXrKH — Le SNEP (@snep) April 25, 2025