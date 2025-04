Jul rendre hommage à Mathys, son frère réagit au beau geste du rappeur

Le concert de JuL au Stade de France a été un des moments forts du week-end dernier ! Le rappeur a réussi l’exploit de réunir 97 816 spectateurs avec sa prestation, un record historique. Lors de sa performance, l’artiste marseillais a également rendu à Mathys, un fan récemment décédé.

Grace aux réseaux sociaux, Alexis a pu interpeller Jul après avoir publié une vidéo dans laquelle il parle de son frère Mathys, fan du rappeur marseillais décédé suite à sa dramatique chute dans une carrière inondée. Ils devaient tous les deux se rendre au Stade de France pour suivre le concert de leur idole et a demandé à l’artiste s’il peut parler de son frère dans un morceau tel que « Petit frère » pour lui rendre hommage, son message n’est pas passé inaperçu. « Je voulais lui offrir un bel hommage, pour le rendre fier une dernière fois et lui dire au revoir, Avec Mathys, on passait nos journées ensemble. On écoutait Jul partout : dans la voiture, chez nous, le soir, dehors. Vraiment tout le temps. On était devenus fans, jusqu’à s’acheter des tee-shirts de lui qu’on portait tous les deux. », décrit le jeune homme dans une interview accordée au Parisien.

Jul n’a pas fait de déclaration après la demande d’Alexis, mais a bien visionné la vidéo et a réagi à sa requête. « Je voulais rendre un hommage à Mathys, un jeune qui est parti trop tôt. Il n’y a pas longtemps que j’ai appris cela, voilà, une grosse pensée pour lui et pour toute sa famille. Alors s’il vous plaît, allumez tous les téléphones et pensez à lui et à toute sa famille. », a déclaré le rappeur pendant sa performance sur scène avant de chanter le morceau « Sous la lune » alors que tout le public dans le stade a crié son nom, un moment touchant.

Après le concert, Alexis s’est confié sur l’hommage de Jul à son frère en révélant qu’un membre de l’équipe du rappeur a expliqué qu’il ne pouvait pas faire l’hommage sur le titre « Petit frère » car ce titre n’était pas prévu dans la liste des morceaux interprétés pendant la soirée, et le jeune homme a donc choisi une autre chanson, « Sous la lune » qui était le single qu’il écoutait le plus souvent avec son frère et sa mère même s’il n’avait aucune certitude sur le fait que l’artiste ne fasse cette dédicace. « Je n’étais sûr de rien. Et quand il l’a faite, j’étais comme un fou. J’étais trop content, tellement fier. En plus je pensais qu’il allait juste dire « C’est pour Mathys ». Et il a vraiment parlé à la foule, l’a redit à la fin de la chanson. C’était irréel. » a-t-il commenté sur ce qu’il a ressenti pendant cet hommage à son frère de le part du rappeur.

