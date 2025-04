La réaction de Booba au record des ventes de Jul

Jul vient de battre le record du meilleur démarrage de l’histoire d’un album de rap français en solo avec D&P et questionné sur cet exploit, Booba a répondu pour livrer son avis et il a salué la performance du rappeur Marseillais au sommet de sa carrière.

Booba s’exprime sur les 103 000 ventes de Jul en 3 jours !

En 2015, Booba et Jul auraient dû collaborer pour un featuring sur l’album de ce dernier nommé, mais cela ne s’est pas concrétisé en raison d’un souci de timing dans l’emploi du temps chargé de l’ex-membre du groupe Lunatic. Depuis les deux rappeurs n’ont pu avoir l’occasion de travailler ensemble et une certaine tension a éclaté entre eux suite aux critiques de Booba en 2021 envers Jul en expliquant que ce qu’il fait aujourd’hui n’est plus son « délire » et reprochant au marseillais son featuring avec Gims sur le single « GJS ». En 2023, Booba a aussi affirmé que la musique de Jul n’est pas le rap, il déplore son manque de texte et assure ne plus l’écouter. Depuis cette déclaration, B2O ne s’était plus exprimé au sujet du « J » avant ce lundi en réaction à un tweet d’un internaute sur les ventes de l’album D&P.

« T’en pense quoi des 100k de jul en 3 jours ? » a interrogé un internaute Booba sur le réseau social X après l’annonce du record de Jul avec ses 103 481 ventes en seulement trois jours grâce à son album « D&P à Vie », un record pour l’artiste Marseillais qui décroche un ainsi nouveau disque de platine comme avec tous ses albums depuis le début de sa carrière. « C’est fou, c’est vraiment notre Johnny bravo à lui big up big respect la team Jul c’est vraiment pas des LOLZER! » a écrit Booba en réponse à ce message pour témoigner son respect envers Jul et son record en le comparant à la légende Johnny Hallyday.

Jul semble bien avoir mis tout le monde d’accord avec son succès au Stade de France et la sortie de son dernier album, même Booba a décidé de rendre hommage à cette réussite en oubliant ses critiques passées.