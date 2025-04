Les ventes phénoménales de l’album D&P de Jul, disque de platine en 3 jours

Après l’énorme succès de son concert au Stade de France avec un record du nombre de spectateurs en réunissant plus de 97 000 personnes dans la célèbre enceinte Parisienne, Jul vient de réaliser un autre exploite avec les ventes de son nouvel album.

Jul fait exploser les ventes d’albums avec D&P

Ce lundi, les premiers chiffres des ventes de l’album « D&P » sont tombés et c’est vraiment énorme ! Jul continue d’impressionner avec ses ventes, en seulement trois jours d’exploitation le projet s’est écoulé à 103 481 exemplaires, 95 273 ventes en physique, 216 ventes en téléchargement et enfin 7 992 ventes en téléchargement. « Platine en 3 jours… la team Jul elle s’étend… mercé vraiment » a commenté le rappeur marseillais pour annoncer la bonne nouvelle et remercier ses fans de leur soutien. Avec plus de 100 000 ventes, Jul obtient une nouvelle certification de disque de platine comme l’indique si bien le nom de son label « D’or Et Platine ».

Deux jours après avoir battu le record d’affluence au Stade de France, Jul s’offre le record du meilleur démarrage en mid-week de l’année en France. Il bat aussi le record du meilleur démarrage de l’histoire pour un album de rap français en solo. À titre de comparaison, l’album « Deux Frères » de PNL qui avait réalisé l’une des plus grosses premières semaines d’exploitation ces dernières années dans le rap français, s’était écoulé à un peu plus de 113 000 exemplaires une semaine, un chiffre que Jul devrait dépasser battre.