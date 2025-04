Arsenal vs PSG, suivre le match en streaming gratuit ?

Est-il possible de visionner Arsenal vs PSG en streaming gratuit et sans l’IPTV ? Après avoir éliminé deux clubs anglais lors des tours précédents (Liverpool et Aston Villa), le Paris Saint-Germain affronte encore une équipe britannique ce mardi soir pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions face aux Gunners d’Arsenal dans un match que vous pouvez suivre en streaming, plusieurs solutions s’offrent, mais une seule est légale en France.

L’Emirates Stadium de Londres va prendre feu ce mardi 29 avril à partir de 21h avec la rencontre au sommet entre le champion de France et l’actuel second de la Premier League qui après avoir éliminé le PSV Eindhoven et le tenant du titre le Real Madrid va vouloir battre les parisiens en prenant un avantage dès ce soir à domicile avant le match retour au Parc des Princes.

Pour les fans de football en France, la diffusion officielle et légale en streaming est assurée uniquement par la chaîne CANAL+ Foot et via la plateforme myCANAL avec un abonnement payant de 29,99€/mois avec le pass des Coupes d’Europe. Il n’existe pas de diffusion gratuite et légale en streaming pour ce match en France.

Il est possible de regarder gratuitement le match Arsenal-PSG en streaming depuis l’Europe, dans certain pays comme la Belgique, la chaîne belge RTL Club diffuse des matchs de Ligue des Champions en clair sans aucun abonnement payant. Le direct est accessible en streaming via la plateforme RTL Play sur le site rtlplay.be. Cependant, comme il s’agit d’une chaîne étrangère, l’accès est boqué depuis une connexion en France en raison du géo-blocage. Il est toutefois possible d’utiliser un VPN afin de simuler une connexion depuis la Belgique (Connectez-vous à un serveur situé en Belgique après avoir installé un VPN fiable) et ainsi pouvoir accéder au streaming gratuit de RTL Club.

Attention à l’utilisation d’un VPN pour passer outre le blocage du contenu géo-restreint, cette astuce peut ne pas être conforme aux conditions d’utilisation des plateformes concernées. Assurez-vous de respecter les lois locales concernant le streaming.