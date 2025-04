Franglish dégomme les utilisateurs de TikTok, « vous allez vous tuer »

Franglish vient de pousser un gros coup de gueule contre ce qu’il considère comme le public TikTok, des auditeurs a qui il reproche de ne pas connaitre les artistes et n’écouter la musique d’une mauvaise manière.

Le 12 avril dernier, Franglish a présenté le cinquième album de sa carrière avec le projet de 22 titres nommé « Aura x G-Wave » sur lequel il a convié des nombreux artistes comme Dinos, Gradur, Kalash, Zed, Monsieur Nov, Merveille, La Mano 1.9, Sonny Rave et Kulturr. Après la parution de cet opus, l’artiste a enchainé avec une tournée et des showcases pour défendre cet album sur scène devant le public, sauf qu’il vient d’émettre des vives critiques contre certains d’entre eux.

Dernièrement, Franglish s’était agacé d’avoir reçu un projectile lors d’une prestation scénique, et il vient encore de s’en prendre au public de ses showcases pour pointer du doigt les spectateurs « TikTok » qui selon son avis ne connaissent pas réellement l’artiste qu’ils viennent voir sur scène et déplore que ces personnes ne s’ambiancent que sur deux, trois titres les plus populaires de sa discographie et ignorent les autres morceaux.

Le public TikTok énerve Franglish et gâche ses concerts !

« Ce public qui ne connaît pas vraiment l’artiste, voire même qui ne le connaît pas, qui a kiffé deux trois tracks et qui décide de payer sa place pour venir en concert mais qui ne connaît rien. « s’exprime tout d’abord Franglish sur ce phénomène qu’il tente de dénoncer et qui l’énerve, puis le chanteur poursuit, « Mais qui est là, qui est statique tout le long du concert jusqu’à ce qu’il y ait une partie d’une trend et qui chante la partie et qui revient au moment où ça ne bouge plus. C’est une dinguerie ».

Franglish précise ensuite qu’il y a une vraie différence entre les fans et ce public « TikTok », cela provoque même un malaise entre les différents spectateurs, « Quand il y a le vrai public qui s’ambiance sur les sons, le public TikTok regarde mal le vrai public, il est aigri en mode, tu chantes trop, tu cries trop, t’es gênante. ». L’artiste parle ensuite des États-Unis où il va poursuivre sa tournée, un pays dans lequel le public est encore davantage influencé par les courtes vidéos comme sur l’application TikTok et il adresse un conseil à ses compères chanteurs, « Là-bas, ils écoutent mal la musique parce que c’est 15 secondes et vas-y frère, c’est pas bon. Tu le vois. Heureusement pour moi, la majorité de mon public, c’est quelqu’un qui était là depuis longtemps (…) Ne faites pas votre musique en vous basant sur TikTok, vous allez vous tuer les frères.« .